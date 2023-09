POL-LM: Nachwuchsfahndung der Einstellungsberatung

Limburg (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es am Limburger Krankenhaus zu einem öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz. Um 15.50 Uhr ging heute bei der Polizeistation Limburg die Meldung zu einer verdächtigen Person im nahen Umfeld des St. Vincenz-Krankenhauses in Limburg ein. Gemeldet wurde eine männliche Person, welche möglicherweise eine Schusswaffe in der ...

mehr