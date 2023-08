PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Öffentlichkeitswirksamer Polizeieinsatz am Limburger Krankenhaus

Limburg (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es am Limburger Krankenhaus zu einem öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz.

Um 15.50 Uhr ging heute bei der Polizeistation Limburg die Meldung zu einer verdächtigen Person im nahen Umfeld des St. Vincenz-Krankenhauses in Limburg ein. Gemeldet wurde eine männliche Person, welche möglicherweise eine Schusswaffe in der Jackentasche mitführte und in Richtung des Krankenhauses ging.

Es wurden umgehend starke Kräfte der Polizei Limburg und des Polizeipräsidium Westhessen zum Krankenhaus entsandt, um weitere Erkenntnisse zu erlangen und den Sachverhalt aufzuhellen. Wie bei derartigen Einsatzanlässen üblich, wurden entsprechend bewaffnete und ausgerüstete Einsatzkräfte unmittelbar vor Ort bereitgestellt.

Im weiteren Verlauf wurden alle Bereiche des Krankenhauses von der Polizei überprüft, um eine mögliche Gefahr ausschließen zu können. Die Absuche wurde gegen 18.40 Uhr beendet. Es konnte keine verdächtige Person festgestellt werden.

Die polizeilichen Maßnahmen führten zu Änderungen im Besuchsbetrieb und den täglichen Abläufen im Krankenhaus, die Aufnahme und Versorgung von Notfällen war jedoch jederzeit gewährleistet.

