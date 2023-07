POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hoher Sachschaden und drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bergisch Gladbach (ots) - Am Sonntag (16.07.) alarmierte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Kalkstraße die Polizei, nachdem er einen Einbruch in sein Kellerabteil sowie in zwei weitere feststellen musste. Der Geschädigte gab an, dass er am Samstagabend (15.07.) gegen 23:00 Uhr zuletzt im Keller gewesen ...

