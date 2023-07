Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte brechen in drei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses ein

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntag (16.07.) alarmierte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Kalkstraße die Polizei, nachdem er einen Einbruch in sein Kellerabteil sowie in zwei weitere feststellen musste.

Der Geschädigte gab an, dass er am Samstagabend (15.07.) gegen 23:00 Uhr zuletzt im Keller gewesen sei und den Einbruch am darauffolgenden Tag gegen 11:45 Uhr mittags festgestellt hatte. Sogleich verständigte er die anderen betroffenen Anwohner sowie die Polizei. Diese stellte fest, dass die drei Metalltüren, die zu den jeweiligen Kellerabteilen in dem Mehrfamilienhaus führen, leicht verbogen waren.

Nach ersten Angaben wurden mehrere Gegenstände mit einem unteren vierstelligen Gesamtwert entwendet, darunter befand sich unter anderem ein Hundefahrradanhänger sowie ein hochwertiger Saugroboter.

Die Polizei nahm vor Ort drei Strafanzeigen auf und sucht jetzt nach aufmerksamen Zeugen. Wer etwas Auffälliges im Umfeld des Mehrfamilienhauses in der Kalkstraße beobachtet hat, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

