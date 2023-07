Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Polizei stellt zwei Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch in Handygeschäft

Overath (ots)

In der Nacht zu Sonntag (16.07.) verständigten aufmerksame Zeugen die Polizei, nachdem sie gegen 01:30 Uhr laute Geräusche aus Richtung eines Handygeschäftes an der Hauptstraße vernommen hatten.

Als die Polizisten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, konnten sie zwei männliche Personen feststellen, die offenbar gerade dabei waren, die Eingangstür des Geschäftes aufzuhebeln. Als die Männer den Streifenwagen bemerkten, flüchteten sie fußläufig in Richtung der Straße An den Gärten. Die Polizisten nahmen die Verfolgung der beiden auf und fahndeten mit mehreren Streifenwagen nach ihnen. Kurze Zeit später konnten die Tatverdächtigen schließlich in der Glockengießerstraße gestellt werden. Es handelte sich um einen 22-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland und um einen 32-Jährigen aus Siegen. An der Eingangstür des Geschäftes stellten die Polizisten schließlich eine massive Hebelmarke fest. In das Gebäude waren die Täter jedoch nicht gelangt.

Beide Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, konnten die Polizeiwache jedoch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorerst wieder verlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Falles des Diebstahls wurde eingeleitet und eine Spurensicherung durch den Erkennungsdienst veranlasst. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell