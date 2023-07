POL-RBK: Wermelskirchen - Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Burscheid (ots) - Am gestrigen Montag (10.07.) wurde die Polizei zu einer Gaststätte in der Montanusstraße gerufen, nachdem dort ein Mitarbeiter gegen 10:40 Uhr einen Einbruch festgestellt hatte. Am Vorabend (09.07.) wurde die Örtlichkeit gegen 20:15 Uhr ordnungsgemäß verlassen. Der oder die bislang unbekannten Täter hatten offenbar eine Kellertür aufgehebelt ...

