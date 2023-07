Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Bargeld und Tresor bei Einbruch in Gaststätte gestohlen

Burscheid (ots)

Am gestrigen Montag (10.07.) wurde die Polizei zu einer Gaststätte in der Montanusstraße gerufen, nachdem dort ein Mitarbeiter gegen 10:40 Uhr einen Einbruch festgestellt hatte. Am Vorabend (09.07.) wurde die Örtlichkeit gegen 20:15 Uhr ordnungsgemäß verlassen.

Der oder die bislang unbekannten Täter hatten offenbar eine Kellertür aufgehebelt und sich so gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten der Gaststätte verschafft. Es wurden Büroräume und der Kassen- und Thekenbereich im Gastraum durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag und ein Tresor entwendet, in welchem sich wiederum Bargeld in unbekannter Höhe befand.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 bei der Kriminalpolizei zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell