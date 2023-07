Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diebstahl aus Handwerkerfahrzeug in Frankenforst

Bergisch Gladbach (ots)

Am heutigen Montagmorgen (10.07.) meldete ein Mitarbeiter eines Handwerkerunternehmens einen Diebstahl aus seinem Firmenfahrzeug. Gegen 05:30 Uhr wollte der Handwerker mit seinem Fahrzeug zur Arbeit fahren und musste ein Loch in der Tür sowie das Fehlen diverser Werkzeuge feststellen. Den Kastenwagen hatte er am Samstagnachmittag (08.07.) gegen 15:00 Uhr an der Beethovenstraße abgestellt.

Die rechte Schiebetür des angegriffenen Fahrzeugs der Marke Ford wies ein Loch auf, durch welches sich der oder die unbekannten Täter augenscheinlich Zugang zum Innenraum verschafft hatten. Anschließend entwendeten sie diverse Werkzeuge aus dem Inneren. Der Wert des Diebesguts wird aktuell auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg sucht nach Zeugen, die Hinweise zu diesem Fahrzeugaufbruch geben können. Wer etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

