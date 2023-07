POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Grundschule

Bergisch Gladbach (ots) - Am heutigen Montagmorgen (10.07.) meldete ein Mitarbeiter eines Handwerkerunternehmens einen Diebstahl aus seinem Firmenfahrzeug. Gegen 05:30 Uhr wollte der Handwerker mit seinem Fahrzeug zur Arbeit fahren und musste ein Loch in der Tür sowie das Fehlen diverser Werkzeuge feststellen. Den Kastenwagen hatte er am Samstagnachmittag (08.07.) ...

mehr