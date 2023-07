POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Restaurant und Reisebüro

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Bergisch Gladbach - Einbruch in Restaurant und Reisebüro

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montagmorgen (10.07.) gegen 07:50 Uhr meldete der Mitarbeiter eines Restaurants in der Hauptstraße einen Einbruch in dieses sowie in ein angrenzendes Reisebüro. Am Vorabend (09.07.) gegen 22:00 Uhr war laut Angaben des Zeugen in beiden Geschäften noch alles in Ordnung.

Bei Eintreffen der Polizei konnte die Eingangstür vollständig zersplittert vorgefunden werden. An der Eingangstür zu dem angrenzenden Restaurant wurden ebenfalls Beschädigungen festgestellt. Der Innenbereich des Restaurants wurde zudem durchwühlt vorgefunden. Der Mitarbeiter gab an, dass insgesamt 25 Tabletcomputer mit einem mittleren vierstelligen Wert fehlten. Eine im Anzeigenverlauf erschienene Mitarbeiterin des Reisebüros stellte fest, dass aus diesem aller Wahrscheinlichkeit nach nichts entwendet wurde. Im nahen Umfeld des Tatortes konnte durch die Polizei eine Tüte sichergestellt werden, in der sich ein Großteil des Diebesguts befand. Die aufgefundenen Tablets wurden später an die geschädigte Inhaberin des Restaurants übergeben.

Die Polizei nahm zwei Strafanzeigen auf und zog den Erkennungsdienst zwecks Spurensicherung hinzu. Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg bittet um Hinweise zu den beiden Einbrüchen. Wer etwas Auffälliges im Umfeld der Hauptstraße beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell