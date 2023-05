POL-DO: Tötungsdelikt in Dortmund-Hörde: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0481 Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 11.5., an der Kreuzung Kirchlinder Straße / Bärenbruch sucht die Polizei Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 55-jährige Dortmunderin mit einem Bus gegen 13.35 Uhr auf der Kirchlinder Straße in Richtung Osten. An der oben genannten Kreuzung blieb sie vor der roten Ampel stehen. Daneben kam ebenfalls ein Lkw zum Stehen. Als der Lkw dann auf ...

mehr