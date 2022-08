Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ Auseinandersetzungen in der Innenstadt - Zeugenaufruf +++ Kontrollen im Stadtgebiet +++

Wiesbaden (ots)

1. Von Personengruppe zu Boden geschlagen und getreten, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 20.08.2022, 05:30 Uhr,

(thi) Ein 37-jähriger Wiesbadener wurde am frühen Samstagmorgen in der Schwalbacher Straße von einer Personengruppe zu Boden geschlagen und verletzt. Sein 36-jähriger Begleiter, welcher ihm zu Hilfe eilen wolle, wurde ebenfalls von der Personengruppe angegriffen.

Ersten Ermittlungen zufolge waren die beiden Geschädigten gegen 05.30 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt im Bereich der Schwalbacher Straße unterwegs. In Höhe einer Gaststätte sei eine Gruppe aus fünf bis sechs Personen auf den 37-jährigen Wiesbadener zugekommen und habe ihn grundlos zu Boden geschlagen. Am Boden liegend sei der Geschädigte von den Angreifern weiter mit Schlägen und Tritten attackiert worden. Als sein Begleiter ihm zu Hilfe kommen wollte, sei er ebenfalls geschlagen worden. Anschließend habe die Personengruppe zu Fuß die Flucht in Richtung Bleichstraße ergriffen. Der 37-jährige Wiesbadener wurde schwer verletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte ein 20-jähriger Wiesbadener als Tatverdächtiger festgenommen und zum 1. Polizeirevier gebracht werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter 0611 / 345 -2140 beim 1. Polizeirevier zu melden.

2. Zugeschlagen und mit abgebrochener Flasche gedroht Wiesbaden, Schwalbacher Straße Samstag, 20.08.2022 03.45 Uhr

(thi) In der Freitagnacht versuchten ein 17- und ein 19-jähriger Wiesbadener einen Streit zwischen einer Gruppe zu schlichten und wurden daraufhin geschlagen und mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht.

Die beiden Geschädigten bemerkten vor einem Kiosk in der Schwalbacher Straße einen Streit zwischen 4 Personen. Hierbei handelt es sich um ein Pärchen und zwei Männer. Beim Versuch den Streit zu schlichten, schlug einer der Männer den beiden Wiesbadenern ins Gesicht. Anschließend zerbrach der Täter eine Glasflasche und drohte den beiden Geschädigten damit. Diese konnten sich daraufhin in ein Taxi retten und vom Tatort fliehen. Der Täter wurde als ca.30 Jahre alt, kurze dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild, 175 bis 180 cm groß beschrieben. Er trug ein dunkelbraunes T-Shirt sowie eine kurze Hose. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit dem 1. Polizeirevier unter 0611 / 345 2140 in Verbindung zu setzten.

3. Gemeinsam Sicheres Wiesbaden

Wiesbaden, Stadtgebiet Freitag, 19.08.2022, 19:00 Uhr bis Samstag, 20.08.2022, 03:10 Uhr

(thi) In der Nacht von Freitag auf Samstag führten Kräfte der Stadtpolizei und der Polizeidirektion Wiesbaden Kontrollen im Stadtgebiet Wiesbaden durch. Die Kontrollschwerpunkte wurden im Bereich der Innenstadt, der Parkanlage "Warmer Damm", am Schlachthof und der Reisinger Anlage gelegt. Zudem wurde die Einhaltung Waffenverbotszone im Innenstadtbereich überprüft.

Bei insgesamt 5 Kontrollen wurden 28 Personen überprüft. Dabei wurden vier Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Verstoßes gegen die Waffenverbotszone gefertigt.

Die Stadt und die Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell