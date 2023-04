Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lohwall/ Jugendliche bewerfen Radfahrerin mit Eiern

Coesfeld (ots)

Jugendliche haben am Mittwochmorgen (19.04.23) Fahrzeuge und Personen am Lohwall mit Eiern beworfen. Auch eine 60-jährige Dülmenerin, die gegen 5.30 Uhr auf ihrem Fahrrad auf der Straße unterwegs war. Sie sah fünf Jugendliche an einer Apotheke stehen. Zwei davon werden wie folgt beschrieben:

1.Jugendlicher:

-circa 1,80 Meter groß, etwas längere blonde Haare -schlanke Statur -dunkel bekleidet

2.Jugendlicher:

-rund 1,60 bis 1,65 Meter groß, dunkle Haare -jugendliches, etwas spitz wirkendes Gesicht

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

