Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stadtgebiet/Zwei Jugendliche nach Diebstahlsdelikten in Haft

Coesfeld (ots)

Gleich zwei Mal ermittelte die Polizei der Wache Coesfeld innerhalb von vier Tagen gegen zwei Jugendliche ohne festen Wohnsitz.

Am Donnerstag (13.04.) stellte ein Mitarbeiter der Stadt insgesamt fünf Minderjährige an einer städtischen Unterkunft fest. Die Jugendlichen hielten sich illegal dort auf. Vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten sie. Eingesetzte Polizisten konnten die unbegleiteten Jugendlichen im Umfeld antreffen. Alle fünf von ihnen waren auf gestohlenen Fahrrädern unterwegs.

Am Montag (17.04.) wurden zwei der fünf Jugendlichen erneut in den Morgenstunden in der städtischen Unterkunft angetroffen. Da ihnen am Freitag ein Hausverbot ausgesprochen wurde, fertigten die Polizisten eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.

Gegen 10 Uhr gab es an der Hansestraße den nächsten Einsatz. Zeugen meldeten den Diebstahl eines E-Scooters. Dieser war vor einem Supermarkt an der Hansestraße abgestellt und mit einer Kette gesichert. Einer der Jugendlichen soll sie durchtrennt haben.

Auch hier konnte er in unmittelbarer Nähe angetroffen und festgenommen werden. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass er bereits in der Woche zuvor mit einem gestohlenen Fahrrad angetroffen und kontrolliert wurde.

In seiner Begleitung befand sich in beiden Fällen der Jugendliche, der sich mit ihm am Morgen in der Unterkunft aufhielt. Ihn trafen die eingesetzten Polizisten im Umfeld des Supermarktes an. Nach der Klärung des Sachverhaltes wurde dieser Jugendliche von der Polizeiwache entlassen.

Gegen 12 Uhr traf ein Polizeiteam den kurz zuvor entlassenden Jugendlichen auf dem Kalksbecker Weg auf einem Fahrrad fahrend an. Da der Verdacht bestand, dass es sich um ein gestohlenes Fahrrad handelt, sollte er kontrolliert werden. Vor dieser Kontrolle flüchtete er zunächst. Hierzu warf der das Rad gegen einen Poli-zeibeamten, der dadurch leicht verletzt wurde. Er konnte später in unmittelbarer Nähe angehalten werden.

Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, waren beide Jugendliche in den vergangenen Wochen in Nordrhein-Westfalen und über die Grenzen hinaus mehrfach mit Diebstahls-, Raub- und Körperverletzungsdelikten bei der Polizei aufgefallen.

Nun wurden sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide einen Haftbefehl.

