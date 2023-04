POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Bahnhofstraße/Nottulner ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz unterwegs

Coesfeld (ots) - Aufgebrochen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (18.04.) zwei Schlösser einer Metallkiste auf der Ladefläche eines Firmenfahrzeugs. Hierzu trennten sie zwei Bügelschlösser auf und gelangten so an die in der Metallbox aufbewahrten Werkzeuge, die sie anschließend entwendeten. Der Fiat Ducato war im Zeitraum von Montag 18 Uhr bis Dienstag 5.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Hohe Straße am ...

mehr