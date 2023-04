Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B474/ Autos kollidieren

Coesfeld (ots)

Drei Personen wurden bei einem Unfall auf der B474 am Dienstag (18.04.23) verletzt. Gegen 12.55 Uhr befuhr eine 29-jährige Gelsenkirchenerin in einem Transporter die K48 in Richtung B474. Als sie die Bundesstraße überqueren wollte, kam es zur Kollision mit dem Auto einer 57-jährigen Coesfelderin, die in Richtung Dülmen unterwegs war. In dem Fahrzeug saß noch ein 66-jähriger Mann aus Sande. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Transporter gegen die Verkehrsinsel in der Einmündung der Straße Am Isinghove gedrückt. Dabei kippte dieser auf die Fahrerseite und blieb auf der anderen Seite der Verkehrsinsel liegen. Sowohl die Gelsenkirchenerin als auch beide Insassen des Autos kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Eine Fahrspur war während der Unfallaufnahme gesperrt.

