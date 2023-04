POL-COE: Olfen, Spinnbahn/Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Durch das Aufhebeln einer Zugangsklappe gelangten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (18.04.) an eine geringen Menge Bargeld, die sich in einem Staubsaugerautomat befand. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

