PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Diesel aus Lkw-Tanks gestohlen +++ E-Scooter gestohlen +++ Aus Auto gestohlen +++ Auto rollt in Fensterscheibe +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Diesel aus Lkw-Tanks gestohlen,

Limburg, Kapellenstraße, Freitag, 25.08.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 28.08.2023, 07:00 Uhr

(wie) Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte Diesel aus den Tanks mehrerer Lkw in Limburg entwendet. Die Brummis waren auf dem Gelände eines Einkaufsgroßmarktes in der Kapellenstraße geparkt. Die Diebe begaben sich auf das Gelände und öffneten in einem unbeobachteten Moment die Tankdeckel von insgesamt vier Lkw gewaltsam. Anschließend zapften die Unbekannten Treibstoff aus den Tanks und verschwanden danach unerkannt mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

2. E-Scooter gestohlen,

Limburg, Westerwaldstraße, Montag, 28.08.2023, 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr

(wie) In Limburg ist am Montagmittag ein E-Scooter gestohlen worden. Ein 39-Jähriger hatte seinen Elektroroller der Marke "VMAX" an einem Supermarkt in der Westerwaldstraße abgestellt und elektronisch gesichert. Trotzdem entwendete ein Unbekannter den E-Scooter während der 39-Jährige einkaufen war. Wahrscheinlich musste der Dieb den Roller dafür davontragen. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Aus Auto gestohlen,

Weilburg, Mauerstraße, Montag, 28.08.2023, 16:20 Uhr bis 19:10 Uhr

(wie) Aus einem geparkten Pkw hat ein Dieb am Montagnachmittag in Weilburg Gegenstände entwendet. Ein 30-Jähriger hatte einen weißen Dacia Sandero auf der Ebene 2 des Parkplatzes in der Mauerstraße abgestellt. Als er gegen 19:10 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass jemand unberechtigt in das Auto eingedrungen war und das Display des Radios sowie einen Laptop gestohlen hatte. Wie der Täter in das Innere des Dacia gelangte ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

4. Auto rollt in Fensterscheibe,

Limburg-Lindenholzhausen, Stiegelstraße, Montag, 28.08.2023, 17:15 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag ist in Lindenholzhausen ein fahrerloses Auto gegen eine Fensterscheibe gerollt und hat diese so zum Bersten gebracht. Ein 30-Jähriger hatte gegen 17:15 Uhr einen Chevrolet in der Stiegelstraße geparkt, um in eine Bankfiliale zu betreten. Offenbar hatte er dabei den Pkw nicht gegen Wegrollen gesichert, sodass dieser plötzlich losrollte. Der Wagen rollte zunächst gegen einen geparkten Opel und schließlich gegen die Fensterscheibe der Bankfiliale. Durch den Aufprall barst die Scheibe wurde so zerstört. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 2.500 EUR.

