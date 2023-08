PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Fußgängerinnen belästigt+++Edeka-Mitarbeiter bedroht+++Ruhestörung in Brechen+++Diebstähle aus PKW+++alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Limburg (ots)

1. Fußgängerinnen belästigt

Limburg, Hubertusstraße,

Samstag, 26.08.2023, 22:50 Uhr

Am späten Samstagabend wurden vier Damen auf der Hubertusstr. durch zwei junge Männer belästigt und verfolgt. Sie flüchteten in ein Wohnhaus, wo die Täter gegen die Haustür schlugen und die Damen mit lauten Knallgeräuschen in Angst und Schrecken versetzten. Durch hinzugerufene Polizeistreifen konnten zunächst keine Personen angetroffen werden, es wurden auch keine Beschädigungen festgestellt. Diese kehrten allerdings ca. 40 Minuten später zurück. Jetzt konnten sie durch eine Streife angetroffen und kontrolliert werden. Da es sich um Jugendliche handelte, wurden diese den Erziehungsberechtigten übergeben.

2. Mitarbeiter des Edeka Linter belästigt und bedroht

Limburg-Linter, Mainzer Landstr. 69,

Samstag, 26.08.2023, 17:50 Uhr

Seit Wochen erscheinen immer wieder fünf Jugendliche im Edeka Markt Linter und belästigen dort die Mitarbeiter. Obwohl ihnen bereits Hausverbot erteilt worden war, erschienen sie heute erneut und drohten einem Mitarbeiter Schläge an. Man werde ihn an der Bushaltestelle erwarten und verprügeln.

Zwei der Täter wurden als 14-17 Jahre alt beschrieben, mit schwarzer Kappe und Sonnenbrille.

Die Limburger Polizei ermittelt wegen Bedrohung und nimmt Hinweise unter 06431 9140-0 entgegen.

3. Riskante Raser

Brechen - Niederbrechen und Lindenholzhausen, Samstag, 26.08.2023, 23:40 Uhr - 27.08.2023, 00:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fielen mehrere PKW - u.a. ein weißer SUV mit Diezer Kennzeichen sowie ein 3er BMW mit Limburger Kennzeichen durch riskante Fahrweise und Raserei auf. Diese waren mehreren Bürgern im Bereich Lindenholzhausen und Niederbrechen aufgefallen. Des Weiteren sollen sie hintereinander mit hoher Geschwindigkeit über die B8 gefahren sein. Hinweise werden von der Limburger Polizei unter 06431 9140 0 entgegengenommen.

4. Massive Ruhestörung in Brechen-Werschau

Brechen-Werschau, Finkenweg,

Samstag 26.08.2023, 00:00 - 05:00 Uhr

Samstagnacht kam es in Brechen-Werschau durch eine große Feierlichkeit zu massiven Ruhestörungen, die noch im Nachbarort bis in die frühen Morgenstunden deutlich zu hören waren. Die eingesetzte Polizeistreife konnte nur kurzzeitig für Ruhe sorgen, dann wurde die Musik wieder aufgedreht. Durch den tödlichen Verkehrsunfall bei Waldbrunn konnte die Örtlichkeit nicht zeitnah wieder angefahren werden. Im Rahmen der Ruhestörung wurde zudem ein Bürger, welcher die Feiergesellschaft um Ruhe bat, durch einen Tritt in den Rücken verletzt.

Bei Hinweisen werden Zeugen gebeten, Kontakt mit der Limburger Polizei unter 06431 9140-0 aufzunehmen.

Hinsichtlich der Ruhestörung werden Betroffene Ohrenzeugen gebeten, mit der Gemeinde Brechen Kontakt aufzunehmen, oder direkt eine formlose Anzeige schriftlich bzw. per E-Mail unter info@brechen.de zu erstatten.

5. Diebstahl aus PKW

65549 Limburg, Hospitalstr. 5,

Samstag, 26.08.2023, 14:00 - 15:45 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde ein am Straßenrand geparkter VW Passat geöffnet, ohne Spuren zu hinterlassen. Aus dem Innenraum wurde eine Damenhandtasche entwendet. In dieser hatte sich zudem ein Smartphone befunden, der Schaden beläuft sich auf ca. 300 EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

6. Rollerfahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Weilburg, Frankfurter Straße,

Samstag, 26.08.2023, 21:47 Uhr

Am Samstagabend wurde in der Frankfurter Straße in Weilburg ein 18-Jähriger Rollerfahrer aus Weilburg einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Im Zuge der Kontrolle gab es Hinweise, dass die Person zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehe. Einen freiwilligen Urintest lehnte die Person ab, da dieser laut eigenen Angaben ohnehin positiv ausfallen würde. Die Person wurde sodann zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht und von dort nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

7. In Fahrzeug eingedrungen und Taschen entwendet

Beselich-Niedertiefenbach, In der Hannswiese, Samstag, 26.08.2023, zw. 21:55 Uhr und 22:55 Uhr

Ein in der Straße "In der Hannswiese" in Beselich-Niedertiefenbach abgestelltes Microcar wurde durch Unbekannte auf bislang unbekannte Weise geöffnet und aus diesem eine schwarze Kunstlederhandtasche sowie ein rosafarbener Rucksack samt Inhalt entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf ca. 350EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

8. Verkehrsschild unter Alkoholeinfluss umgefahren und geflüchtet

35794 Mengerskirchen-Waldernbach,

Samstag, 26.08.2023, 23:17 Uhr

Am späten Samstagabend befuhr ein 52-Jähriger Fahrzeugführer die Pfingstbornstraße in Mengerskirchen-Waldernbach. Im Einmündungsbereich zur Westerwaldstraße verlor der Fahrzeugführer beim Linksabbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr frontal ein Verkehrsschild und prallte gegen das Regenfallrohr eines angrenzenden Wohnhauses. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Der Fahrzeugführer konnte schließlich an seinem Fahrzeug unweit des Unfallorts angetroffen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell