POL-LM: Grab mit Farbe übergossen +++ Geparktes Auto bei Unfallflucht beschädigt +++ Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt

1. Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt, Limburg-Linter, Mainzer Straße, Freitag, 25.08.08, 03.25 Uhr

(eh)Am frühen Freitagmorgen versuchten Einbrecher in einen Einkaufsmarkt in der Mainzer Straße in Limburg-Linter einzubrechen. Die Täter machten sich gegen 03.25 Uhr mit einem Hebelwerkzeug an der Eingangstür zu schaffen. Hierbei zerstörten sie die Scheibe der Tür. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie dann jedoch von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140 0 entgegen.

2. Grab mit Farbe übergossen,

Runkel-Dehrn, Friedhofsweg, Donnerstag, 24.08.08, 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr

(eh)Am vergangenen Donnerstag beschädigten Unbekannte ein Grab auf dem Friedhof in Runkel-Dehrn. Die Täter betraten zwischen 13.30 und 17.00 Uhr den Friedhof und übergossen das Grab mit roter Farbe. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Geparktes Auto bei Unfallflucht beschädigt, Limburg-Offheim, Limburger Straße, Donnerstag, 24.08.08, 16.55 Uhr

(eh)Am Donnerstagnachmittag kam es in der Limburger Straße in Limburg-Offheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person beschädigte im Vorbeifahren die linke Fahrerseite eines ordnungsgemäß geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 4.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 0 entgegen.

