PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Gartenhütte

Limburg (ots)

Einbruch in Gartenhütte,

Weilburg, Im Bangert, Montag, 21.08.2023, 21:00 Uhr bis Dienstag, 22.08.2023, 06:00 Uhr

(kd)In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte in Weilburg eine Gartenhütte aufgebrochen. Der oder die Täter begaben sich zwischen 21:00 Uhr und 06:00 Uhr im Schutze der Dunkelheit in das Gartenabteil einer Kleingartensiedlung in der Straße "Im Bangert" und brachen das Vorhängeschloss einer Hütte auf. Aus dieser entwendeten sie eine Angel und einen Akkuschrauber im Wert von 200 Euro und flüchteten damit unerkannt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

