POL-PDPS: Balkontür einer Pizzeria mit einem Blumenkübel eingeworfen

Winterbach (ots) - Am Montag, zwischen 18:15 und 21:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Frühlingstraße ein. Es gelang den Tätern eine Terrassentür aufzuhebeln, nachdem Versuche an zwei weiteren Terrassentüren gescheitert waren. Die Wohnung wurde durchwühlt und das Garagentor wurde circa 20 Zentimeter geöffnet. Die Garage ist über das Untergeschoß erreichbar. Entwendet wurden ein ...

