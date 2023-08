PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Räuber greift in Supermarktkasse +++ Friedhofskreuz gestohlen +++ Einbrecher stiehlt Kinderschuhe +++ Bargeld aus Auto gestohlen

1. Räuber greift in Supermarktkasse,

Limburg, Westerwaldstraße, Freitag, 18.08.2023, 21:45 Uhr

(kd)In Limburg griff am Freitagabend ein Unbekannter gewaltsam in die Kasse einer Supermarktkassiererin. Die Frau öffnete gegen 21:45 Uhr gerade aufgrund eines Bezahlvorganges die Kassenschublade, als der Täter sie zur Seite schubste und mehrere Geldscheine aus der Kasse nahm. Anschließend rannte der circa 30-40 Jahre alte Mann mit seiner Beute aus dem Markt. Laut den anwesenden Zeugen soll der Mann ein "südländisches Erscheinungsbild", kurze schwarze Haare und einen Stoppelbart gehabt haben. Er sei mit einem roten "Eintracht Frankfurt" T-Shirt, schwarzer Jogginghose sowie weißen Sportschuhen bekleidet gewesen. Möglicherweise habe der Mann auch Tätowierungen an den Händen gehabt. Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt wegen eines Raubdeliktes und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

2. Friedhofskreuz gestohlen,

Runkel, Ennerich, Am Born, Donnerstag, 17.08.2023 bis Freitag, 18.08.2023

(kd)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte ein Kreuz von dem Friedhof in Runkel Ennerich. Der oder die unbekannten Täter trennten das circa zwei Meter lange und ein Meter breite Kreuz mit einem unbekannten Schneidwerkzeug von einer Wand ab. Danach gelang ihnen mit ihrem Diebesgut die Flucht. Aufgrund der Größe des Diebesgutes wird von einem Fluchtfahrzeug ausgegangen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der (06431) 9140-0 zu melden.

3. Einbrecher stiehlt Kinderschuhe,

Weilburg, Am Kirmesplatz, Sonntag, 20.08.2023, 05:00 Uhr

(kd)In den frühen Morgenstunden des Sonntages hat ein Einbrecher in Weilburg Kinderschuhe aus einem Keller gestohlen. Der Unbekannte gelang über ein gekipptes Fenster in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Kirmesplatz". Dort versuchte er erfolglos das Vorhängeschloss zu einem Kellerabteil aufzubrechen. Als ihm das nicht gelang, griff er sich zwei Plastiktüten mit Kinderschuhen, welche frei zugänglich waren, und flüchtete mit seiner Beute im Wert von etwa 300 Euro durch die Haustür. Er konnte gegen 05:00 Uhr bei der Flucht von einem Anwohner beobachtet werden, welcher ihn als männlich, circa 170-180 cm groß und sehr schlank beschrieb. Er habe einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jeans sowie schwarze "Nike" Sportschuhe getragen. Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Bargeld aus Auto gestohlen,

Weilburg, Berliner Straße, 17.08.2023 bis 19.08.2023,

(pl)Am Samstag musste ein Mann in Weilburg die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Der Geschädigte hatte seinen Pkw zwischen Donnerstag und Samstag in der Berliner Straße abgestellt und Bargeld im Innenraum belassen. In diesem Zeitraum öffneten Autoaufbrecher gewaltsam die Tür des Wagens und schnappten sich das zurückgelassene Bargeld. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

