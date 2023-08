PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Besonders schwerer Fall des Diebstahls+++Bedrohung und Körperverletzung+++Raub Getränkemarkt+++Sachbeschädigung an Pkw+++Ladendiebstahl in Drogeriemarkt+++

Limburg (ots)

Pressemeldung PD Limburg-Weilburg 19.08.2023

(rko) 1. Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Handyladen

Tatort: Bahnhofstraße 6, 65549 Limburg Tatzeit: Do. 17.08.2023, 18:30 Uhr

Am Donnerstagabend betrat eine unbekannte männliche Person den Verkaufsraum des Handyladens und gab an, sich nur umzusehen. Während er sich augenscheinlich für ein bestimmtes Modell interessierte, betrat eine weitere männliche Person den Verkaufsraum und stellte sich zu der anderen Person. Schließlich verließ man gemeinsam den Laden. Im Anschluss konnte das Fehlen eines hochwertigen Samsung Smartphones im Wert von 1800EUR festgestellt werden, dass durch eine spezielle Sicherung vor Wegnahme gesichert ist. Diese Sicherung wurde von den Tätern offenbar überwunden. Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- schlacksige Statur - ca. 175 cm - schwarze Haare - hellblaues Hemd - kein Bart, keine Brille

Person 2:

- kräftig/sportlich - dunkle Haare - ca. 185 cm - kein Bart, keine Brille

2. Bedrohung und Körperverletzung

Tatort: Hauptstraße, 65599 Dornburg-Frickhofen Tatzeit: Freitag, 18.08.2023, 18:25 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Dornburg-Frickhofen kam es unter den Bewohnern zu Streitigkeiten, in deren Verlauf ein 40-jähriger Bewohner einem 38-jährigen Bewohner mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Im Rahmen des daraus resultierenden Handgemenges gelangte der Beschuldigte in den Besitz eines Messers, durch das sich der Geschädigte bedroht fühlte. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Raub Getränkemarkt

Tatort: Westerwaldstraße 111, 65549 Limburg Tatzeit: Freitag, 18.08.2023, 21:48 Uhr

Zur Tatzeit betrat ein unbekannter männlicher Täter den Getränkemarkt, begab sich hinter eine der dortigen Kassen, schob eine Kassiererin, die sich gerade in einem Bezahlvorgang befand, mit Gewalt zur Seite und entwendete aus der geöffneten Kasse 550EUR Bargeld. Danach flüchtete er aus dem Supermarkt. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-männlich

- circa 30-40 Jahre alt - südländischer Phänotyp - kurze schwarze Haare - Stoppelbart - rotes T-Shirt von "Eintracht-Frankfurt" - schwarze Jogginghose - weiße Sportschuhe - mögliche Tätowierungen an den Händen (genaueres unbekannt)

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

4. Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: Am Elbbachufer, 65589 Hadamar Tatzeit: Sa. 19.08.2023, 01:50 Uhr

In den frühen Morgenstunden des 19.08.2023 schlug eine unbekannte männliche Person die Seitenscheibe an einem am Elbbachufer geparkten Fahrzeug ein. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im Wert von ca. 350EUR. Der Täter kann lediglich als männliche, schwarz gekleidete Person beschrieben werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

5. Ladendiebstahl in Drogeriemarkt Löhnberg

Tatort: Güldenstadt 3, 35792 Löhnberg Tatzeit: Fr., 18.08.2023, 18:21 Uhr

Am Freitagabend betrat ein unbekannter männlicher Täter zu Geschäftszeiten einen Drogeriemarkt in Löhnberg und entwendete ein Parfüm im Wert von 63,95 EUR, ehe er das Geschäft verlies. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 1,80 cm groß, ca. 20 bis 25 Jahre alt, weißes T-Shirt, dunkle Hose, schwarzer Rucksack Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der 06471 - 93860 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell