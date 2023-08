PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrecher scheitern an Panzerglas +++ E-Bike-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt +++ Einbruch in Baustelle +++ Unfallflucht auf Parkplatz +++ Farbschmierereien in der Limburger Altstadt

Limburg (ots)

1. Einbrecher scheitern an Panzerglas,

Dornburg, Friedenstraße, Dienstag, 15.08.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 16.08.2023, 08:00 Uhr

(kd)In Dornburg versuchten Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erfolglos das Schaufenster eines Juweliergeschäfts einzuschlagen. Der oder die Täter schlugen mehrfach mit einem harten Gegenstand gegen die Fensterscheibe des Geschäftes in der Friedenstraße. Bei der Scheibe handelte es sich allerdings um spezielles Sicherheitsglas, sodass die rohe Gewalt nicht zum gewünschten Erfolgt führte. Die Einbrecher zogen unverrichteter Dinge von dannen und hinterließen einen Schaden von knapp 500 Euro. Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. E-Bike-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt, Löhnberg, In den Brüchern, Mittwoch, 16.08.2023, 15:00 Uhr

(kd)Am Mittwochmittag ist in Löhnberg ein E-Bike-Fahrer gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 74 Jahre alte Mann befuhr mit seinem Pedelec die Straße "In den Brüchern", als er aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Bordsteinkante kam und stürzte. Bei seinem Sturz rutschte er zudem unter ein geparktes Wohnmobil, welches dadurch beschädigt wurde. Der Mann trug zwar einen Schutzhelm, zog sich aber trotz dessen so schwere Verletzung zu, dass er in ein nahegelegenes Krankenhaus aufgenommen werden musste.

3. Einbruch in Baustelle,

Löhnberg, Löhnberger Straße, Dienstag, 15.08.2023, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 16.08.2023, 07:15 Uhr

(kd)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in eine Baustelle in Löhnberg eingebrochen und haben Werkzeuge gestohlen. Der oder die Täter öffneten zunächst die Verbindung der Bauzaunelemente und betraten das Gelände in der Löhnberger Straße. Anschließend brachen sie das Vorhängeschloss eines Containers auf und durchsuchten diesen nach Wertsachen. Die Einbrecher entwendeten verschiedenes Werkzeug und drei volle 20-Liter-Kannister Diesel-Kraftstoff. Mit ihrer Beute gelang den Einbrechern unerkannt die Flucht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

4. Unfallflucht auf Parkplatz,

Limburg, Westerwaldstraße, Mittwoch, 16.08.2023, 14:15 Uhr 15:05 Uhr

(kd)Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwochmittag in Limburg ein Fahrzeug beschädigt und ist anschließend, ohne seine Daten zu hinterlassen, geflüchtet. Der Geschädigte hatte in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 15:05 Uhr seinen schwarzen Mercedes B-Klasse in Westerwaldstraße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes geparkt. Beim rückwärts Ausparken aus einer gegenüberliegenden Parklücke ist der flüchtige Unfallverursacher gegen das Fahrzeug des Geschädigten gefahren. Dadurch wurde die Stoßstange so stark eingedrückt, dass ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro entstand. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

5. Farbschmierereien in der Limburger Altstadt, Limburg, Altstadt, Mittwoch, 16.08.2023, bis Donnerstag, 17.08.2023

(kd)Die Limburger Polizei ermittelt wegen Farbschmierereien in der Limburger Altstadt gegen einen 64-Jährigen aus Dornburg. Der Mann steht im Verdacht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zahlreiche Flächen im Bereich der Fleischgasse, Salzgasse, Fahrgasse und "Fischmarkt" mit Farbe beschmiert zu haben. Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

