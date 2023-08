PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Zeugensuche nach Auseinandersetzung auf Kirmes +++ Rollerdiebstahl +++ Diebstahl aus Sportlerheim

1. Zeugensuche nach Auseinandersetzung auf Kirmes, Limburg-Eschhofen,Kirmesplatz, Freitag, 11.08.2023, 23:57 Uhr

(fh)Wie bereits am Wochenende berichtet, kam es am Freitag, dem 11.08.2023, um kurz vor Mitternacht, auf dem Kirmesgelände in Limburg-Eschhofen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 17 und 30 Jahre alten Männern, in deren Folge der Ältere in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen der Auseinandersetzung sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 bei der Polizei in Limburg zu melden.

2. Rollerdiebstahl,

Elbtal, Mühlbach, Mainzer Landstraße, Montag, 14.08.2023, 20:00 Uhr bis Dienstag, 15.08.2023, 06:30 Uhr

(eh) In der Nacht vom Montag auf Dienstag kam es in der Mainzer Landstraße in Elbtal-Mühlbach zum Diebstahl eines Motorrollers. Unbekannte entwendeten den im Hof des Einfamilienhauses abgestellten blauen Piaggio-Roller und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Wert des gestohlenen Kleinkraftrades beträgt circa 1.000EUR. Täterhinweise liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 entgegen.

3. Diebstahl aus Sportlerheim,

Runkel, Hofen, Weinbergstraße, Freitag, 28.07.2023 bis Montag, 14.08.2023, 19:00 Uhr

(eh) In der Zeitspanne von Freitag, dem 28.07.2023, bis Montag, dem 14.08.2023, kam es in der Weinbergstraße in Runkel-Hofen zu einem Einbruch in ein Sportlerheim. Unbekannte brachen hierzu einen Nebeneingang des Gebäudes auf und verschafften sich so den Zutritt zu den Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie das Vereinsheim und entwendeten ein Bluetooth-Verstärker im Wert von circa 150 Euro. Im Anschluss gelang den Einbrechern unerkannt die Flucht. Sie hinterließen einen Sachschaden an der Tür von circa 100EUR.

