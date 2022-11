Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schlägerei in der Bäckerei

Unkel (ots)

Am Sonntagmittag kam es zu einem handfesten Streit in einer Bäckerei in Unkel-Heister. Eine 51-jährige Frau aus Bad Honnef hatte in der Bäckerei eingekauft und war mit dem Endpreis nicht einverstanden. Im Zuge des Streites soll sie zwei Verkäuferinnen geschubst und einen Kunden ins Gesicht geschlagen haben. Im Anschluss entfernte sich die Frau. Diese konnte schnell anhand der Halterdaten ermittelt werden, zur Sache machte sie bei der Polizei keine Angaben.

