Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizei in Betzdorf öffnet ihre Türen für Interessierte am Polizeiberuf

Betzdorf (ots)

Wer schon immer einmal einen Blick hinter die Kulissen einer Polizeidienststelle werfen wollte, sollte sich den Nachmittag des 29.11.2022 freihalten. An diesem Tag öffnet die Polizeiinspektion sowie die Kriminalinspektion in Betzdorf die Türen für alle Interessierten am Polizeiberuf. In der Zeit von 17.00 Uhr - 19.00 Uhr steht die Polizei im Sinne einer gläsernen Dienststelle allen im Alter von 15 - 30 Jahre offen. Neben einer Besichtigung der Wache, der Einsatzfahrzeuge, des Gewahrsams und dem Erkennungsdienst stehen die Einstellungsberater für alle Fragen rund um den Polizeiberuf und das Einstellungsverfahren zur Verfügung. Eine Vorstellung der Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Koblenz runden den Nachmittag ab. Die Kolleginnen und Kollegen der Polizei in Betzdorf freuen sich darauf, einen Teil Ihrer Arbeit vorstellen zu dürfen und so vielleicht den ein oder anderen für den interessanten Beruf begeistern zu können. Treffpunkt ist der 29.11.2022 ab 17.00 Uhr im Hof hinter dem Gebäude der Polizei in Betzdorf.

