POL-LM: Sachbeschädigung an Auto +++ Betrunkener kollidiert mit Gegenverkehr +++ Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

1. Sachbeschädigung an Auto,

Brechen, Oberbrechen, Kapellenstraße, Freitag, 11.08.2023, 15:00 Uhr bis Sonntag, 13.08.2023, 21:20 Uhr

(eh) In der Zeitspanne von Freitag, 11.08.2023, bis Sonntag, 13.08.2023, kam es auf dem Parkplatz "Emstalhalle" in der Kapellenstraße in Oberbrechen zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto. Unbekannte schlugen eine Scheibe des ordnungsgemäß geparkten Fahrzeuges ein. Täterhinweise liegen nicht vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 100EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 entgegen.

2. Betrunkener kollidiert mit Gegenverkehr, L 3031, Elbtal / Dornburg-Frickhofen, Sonntag, 13.08.2023, 15:15 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag hat ein stark alkoholisierter Autofahrer bei Dornburg einen Unfall verursacht, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Der 43 Jahre alte Mann aus dem Westerwaldkreis war gegen 15:15 Uhr auf der L 3031 von Elbtal in Richtung Frickhofen unterwegs, als er alkoholbedingt die Kontrolle über seinen Seat verlor und frontal gegen den entgegenkommenden Audi einer 37-jährigen Frau aus Hadamar stieß. Sie, ihre 34 Jahre alte Beifahrerin und der Unfallverursacher mussten allesamt in Krankenhäuser gebracht werden. Ein zuvor von den eingesetzten Beamten durchgeführter Alkoholtest zeigte beim Seat-Fahrer einen Wert von knapp 2,6 Promille. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten vor Ort abgeschleppt werden. Auch die Straßenmeisterei kam aufgrund der unfallbedingten Verschmutzung der Fahrbahn zum Einsatz.

3. Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt, L 3281, Löhnberg / Mengerskirchen-Winkels, Sonntag, 13.08.2023, 18:30 Uhr

(fh)Am Sonntagabend stieß ein Autofahrer auf der Landesstraße 3281 mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen, welcher hierbei Verletzungen davontrug. Gegen 18:30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Weilburger die L 3281 von Winkels nach Löhnberg. Auf der besagten Strecke, in Höhe einer Kurve, geriet der Autofahrer ersten Ermittlungen zufolge mit seinem Daihatsu Sirion auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden 21 Jahre alten Motorradfahrer aus Runkel. Diesem gelang es noch einen Sturz zu verhindern, dennoch wurde der 21-Jährige am Fuß verletzt, sodass er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von knapp 8.000 Euro. Sie mussten beide abgeschleppt werden.

