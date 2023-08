POL-LM: Körperverletzung auf der Kirmes +++ Trickdiebstahl und Widerstand gegen Polizeibeamte +++ Asbest abgelagert +++ Unfall mit verletzten Motorradfahrern +++ Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Körperverletzung, Limburg-Eschhofen, Kirmesplatz, Freitag, 11.08.2023, 23:57 Uhr

Im Verlauf der Kirmesveranstaltung in Eschhofen kam es zu einer Körperverletzung. Hierbei schlug ein 17-Jähriger aus Hadamar mehrfach mit der Faust gegen den Kopf des 30-jährigen Geschädigten aus Merenberg. Die Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Obwohl der Beschuldigte zunächst vom Tatort floh, konnte er durch die eingesetzten Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden.

2. Trickdiebstahl und Widerstand gegen Polizeibeamte, Limburg, Neumarkt, Freitag, 11.08.2023, 14:25 Uhr

Fünf Personen suchten gemeinsam eine Parfümerie am Neumarkt auf. Während sich ein Teil der Gruppe an die Beschäftigten wandte, um diese abzulenken, steckte sich eine Person Parfüm in seine Hosentasche. Dies konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Bei der Festnahme der Personen leistete einer der Täter Widerstand gegen die eingesetzte Streife. Der 24-jährige Beschuldigte aus Gießen hatte versucht nach den Polizisten zu treten. Die Gruppe wurde zur Polizeistation Limburg verbracht und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

3. Unerlaubter Umgang mit Abfällen, 65614 Beselich, Niederstein Nord, zwischen Donnerstag, 10.08.2023, 13:00 Uhr und Freitag, 11.08.2023, 19:50 Uhr

In der Zeit zwischen Donnerstag, 10.08.2023, 13:00 Uhr und Freitag, 11.08.2023, 19:50 Uhr wurde in 65614 Beselich auf dem Gelände des Abfallwirtschaftsbetriebs unbefugt Bauschutt abgelagert. Unter dem Bauschutt befanden sich auch 8-10 Asbestplatten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrsunfall zwischen zwei Kleinkrafträdern, 35799 Merenberg, Wirtschaftsweg (Alte B 49), Freitag, 12.08.2023, 21:35 Uhr

Am Freitag, 12.08.2023 um 21:35 Uhr kam es 35799 Merenberg auf einem Wirtschaftsweg (Alte B 49) zu einem Frontalzusammenstoß zweier Kleinkrafträder. Ein 16-jähriger Kradfahrer aus Weinbach und ein 17-jähriger Kradfahrer aus Weilburg befuhren den Wirtschaftsweg zwischen Merenberg-Allendorf und Weilburger Kreuz (Alte B 49) in entgegengesetzten Richtungen. Aus bisher ungeklärten Umständen stießen die beiden Kleinkrafträder frontal gegeneinander. Die beiden jungen Kradfahrer wurden durch den Zusammenstoß verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Kleinkrafträdern entstand ein Sachschaden von circa 2000,-EUR. Obwohl die beiden Kradfahrer in einer größeren Personengruppe unterwegs waren, kann niemand Hinweise zur Ursache des Unfalls geben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

5. Verkehrsunfall unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und anschließende Flucht, 35781 Weilburg, Odersbacher Weg 14, Samstag, 12.08.2023, 03:02 Uhr

Am Samstag, 12.08.2023 um 03:02 Uhr befuhr eine 49-jährige PKW-Fahrerin aus Forchheim den Odersbacher Weg in 35781 Weilburg in Fahrtrichtung der dort befindlichen Sackgasse. Auf Höhe der Hausnummer 14 verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß mit einem geparkten Fahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Nach dem Zusammenstoß setzte die 49-Jährige ihre Fahrt fort, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sie fuhr mit den Beschädigungen, u.a. einem geplatzten Reifen, weiter in Richtung Postplatz und von dort weiter auf die B 456 in Richtung Weilburg-Waldhausen. Dort konnte sie dann durch die eingesetzte Streife kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 49-Jährige stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,4 Promille. Deshalb wurde bei ihre eine Blutentnahme angeordnet und eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren unter Alkoholeinfluss gefertigt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde sie auf der Polizeidienststelle entlassen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 13500,- EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

