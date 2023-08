PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Raub auf Lebensmittelmarkt +++ Betrug mittels Messengerdienst +++ Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrädern +++ Diebstahl aus Kirche +++ Sachbeschädigung an Anhängern

Limburg (ots)

1. Raub auf Lebensmittelmarkt,

Limburg, Lindenholzhausen, Frankfurter Straße, Donnerstag, 10.08.2023, 05:40 Uhr

(he)Heute Morgen kam es in Limburg, Lindenholzhausen zu einem Raub auf einen Lebensmittelmarkt, bei dem ein unbekannter Täter zwei Mitarbeiterinnen mit einem Messer bedrohte und Bargeld erbeutete. Um 05:40 Uhr betrat der Täter den in der Frankfurter Straße gelegenen und noch geschlossenen Markt durch einen Hintereingang und traf auf die zwei Mitarbeiterinnen. Diese forderte er unter dem Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld auf. Mit seiner Beute flüchtete der Täter im Anschluss in unbekannte Richtung. Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen waren mehrere Polizeistreifen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die polizeilichen Maßnahmen verliefen ergebnislos. Die Mitarbeiterinnen wurden nicht verletzt. Täterbeschreibung: 25-35 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, dunkle Augen, schwarze Kapuzenjacke, grünes Shirt, schwarze Arbeitshose, rotes Tuch um Hals und Gesicht. Führte eine weiße Plastiktüte mit sich. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

2. Betrug mittels Messengerdienst,

Limburg, Mittwoch, 09.08.2023

(jg) Am Mittwochnachmittag brachte eine 70-jährige Limburgerin einen Trickbetrug zur Anzeige. Die Limburgerin war in den vergangenen Monaten dreisten Betrügern zum Opfer gefallen, welche sich die "Whatsapp"-Betrugsmasche zu Nutze machten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Nachricht und führen weiter fort, dass sie eine neue Telefonnummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen eines Kindes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Im Glauben daran, mit der eigenen Tochter zu kommunizieren, tätigte die Dame aus Limburg eine vierstellige Überweisung. Erst nach einer Nachfrage über die Summe fiel der Betrug auf. Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer "neuen Rufnummer" berichten und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

3. Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrädern, Bad Camberg, Erbach, Im Kleinfeld, Mittwoch, 09.08.2023, 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr

(eh) In der Zeit von Mittwoch, dem 09.08.2023, 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr, kam es in Bad Camberg-Erbach im Kleinfeld zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Unbekannte entwendeten dort insgesamt drei E-Bikes sowie ein Motocross-Leichtkraftrad mit dem amtlichen Kennzeichen "LM-U 47", welche gesichert in dem Innenhof des Einfamilienhauses abgestellt waren. Der Wert des erlangten Guts beträgt circa 5.200EUR

Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 entgegen.

4. Diebstahl aus Kirche,

Hadamar, Niederzeuzheim, Kapellenstraße, Mittwoch, 09.08.2023, 16:30-17:30 Uhr

(eh) Am Mittwoch, dem 09.08.2023, kam es in einer Kirche in der Kapellenstraße in Hadamar-Niederzeuzheim zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Unbekannte brachen gewaltsam in einem unbeobachteten Moment die Geldkassetten der Kirche auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500EUR. Die Täter entwendeten etwa 50EUR.

Hinweise zur Identität der Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 entgegen

5. Sachbeschädigung an Anhängern,

Runkel, Am Sportplatz, Sonntag, 30.07.2023, 15:00 Uhr bis Dienstag, 08.08.2023, 19:00 Uhr

(eh) Im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 30.07.2023, 15:00 Uhr und Dienstag, 08.08.2023, 19:00 Uhr kam es in Runkel "Am Sportplatz" zu einer Sachbeschädigung an zwei abgestellten Anhängern. Die Täter zerstachen mittels unbekannten Stichwerkzeugen die Reifen der auf dem Parkplatz zwischen Stadthalle und Friedhof abgestellten Hänger. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 250EUR.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Limburger Polizei unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 entgegen.

