PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Krankenfahrstuhlfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++ Quadfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt +++ Ungebremst in die Leitplanke der B8

Limburg (ots)

1. Krankenfahrstuhlfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Bad Camberg - Würges, Eifelstraße, 08.08.2023, 10:00 Uhr

(jg) Am Dienstagmorgen kam es auf der Eifelstraße in 65520 Bad Camberg-Würges zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krankenfahrstuhl. Der 75-jährige Fahrer des Krankenfahrstuhls befuhr die Frankfurter Straße in Richtung Walsdorf und wollte auf der Höhe der Neue Straße nach links abbiegen. Der hinter dem Krankenfahrstuhl fahrende 85-jährige Fahrer eines schwarzen Daimler setze ebenfalls auf Höhe der Neue Straße zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Krankenfahrstuhls wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

2. Quadfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt, Weilmünster, L3025, 08.08.2023, 15:15 Uhr

(jg) In der Mittagszeit des vergangenen Dienstags, den 08.08.2023 kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Alleinunfall einer Quadfahrerin in dessen Folge sie schwer verletzt wurde.

Die Fahrerin befuhr die L3025 aus Lützendorf kommend in Richtung Ernsthausen als sie in einer langgezogenen Kurve ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Dabei überschlug sich das Quad mehrfach. Die Fahrerin wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Quad entstand hoher Sachschaden, der noch nicht abschließend feststeht.

3. Ungebremst in die Leitplanke der B8

Limburg-Weilburg, Limburger Straße / Bundesstraße B8 Dienstag, 08.08.2023, 10:56 Uhr

(my)Am Dienstagvormittag, gegen 10:56 Uhr befuhr ein 82-Jähriger die Straße In der Schlei zur Einmündung in die B8. Hierbei verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen weißen Skoda Roomster und fuhr links an den anderen wartenden Verkehrsteilnehmern vorbei. Laut Zeugenaussagen stieß der Unfallverursacher frontal und ungebremst gegen die Leitplanke der B8. Der 82-Jährige Fahrzeugführer kam ohne Verletzung davon, sodass es glücklicherweise nur bei einem Blechschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro blieb.

