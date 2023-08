PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Diebstahl aus verschlossenem Pkw +++ Körperverletzung und Verstoß Waffengesetz am Bahnhof +++ Hecke beschädigt +++

Limburg (ots)

Diebstahl aus einem geparkten und verschlossenen Fahrzeug 35789 Weilmünster, Weilstraße, Parkplatz der Vitos-Klinik Samstag, 05.08.2023, 17:00 Uhr bis 18:35 Uhr

Am Samstagnachmittag wurde aus einem auf dem Parkplatz des Vitos-Klinikums abgestellten schwarzen Golf-Kombi eine Fossil Sonnenbrille entwendet. Die Sonnenbrille hat einen Wert von ca. 60,-EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung und Verstoß Waffengesetz 35781 Weilburg, Bahnhofstraße Samstag, 05.08.2023 23:15 Uhr

Am späten Samstagabend kam es am Bahnhof in Weilburg zu einem Streit zwischen zwei männlichen Personen. Der Geschädigte, ein 16-jähriger Mann aus Weilburg, hielt sich am Bahnhof auf und wurde dort durch eine unbekannte männliche Person angesprochen. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, welches in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei wurde der Geschädigte verletzt. Die unbekannte männliche Person flüchtete. Diese wird durch den Geschädigten wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 180-185cm groß, osteuropäisches Aussehen, schwarze Hose und schwarzer Pulli.

Der Geschädigte führte zur Tatzeit einen Schlagstock mit, den er aber offensichtlich nicht einsetzte. Trotzdem ist das Mitführen eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz.

Es wurden somit zwei Anzeigen gefertigt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471 9386-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Gartenhecke

35781 Weilburg, Auf der Hahnau Freitag, 04.08.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, 05.08.2023, 15:00 Uhr

In der Zeit von Freitag, 04.08.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, 05.08.2023, 15:00 Uhr wurde in Weilburg die Gartenhecke eines Grundstücks, welche als Umfriedung angelegt ist, beschädigt. Es entstand ein Sachschaden an der Hecke von ca. 300,- EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471 9386-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell