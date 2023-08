PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilungen der Polizei für den Landkreis Limburg-Weilburg

Limburg (ots)

1. Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65549 Limburg, Wiesenstraße 5

Tatzeit: Freitag, 04.08.23, 08:45 Uhr - 09:30 Uhr

Sachverhalt:

Die Geschädigte parkte ihren Pkw, VW Golf, silbern ordnungsgemäß am Straßenrand. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Pkw an der vorderen Stoßstange. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,-EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Sachbeschädigung an ehemaligen Sportlerheim

Tatort: 65589 Hadamar-Oberzeuzheim, Steinbacher Weg Tatzeit: Sonntag, 30.07.23, 14:00 Uhr - Freitag, 04.08.23, 14:45 Uhr

Sachverhalt:

Ein unbekannter Täter warf einen Stein oder sonstigen Gegenstand gegen den Glaseinsatz der Eingangstür. Dabei wurde die Scheibe beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500,-EUR geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Gefährliche Körperverletzung

Tatort: 65551 Limburg-Linter, Mainzer Straße 69 - Edeka Parkplatz Tatzeit: Freitag, 04.08.2023, 21:17 Uhr

Sachverhalt:

Der 40-jährige Geschädigte wird nach einer verbalen Auseinandersetzung durch eine Gruppe junger Männern angegriffen. Hierbei wird er geschlagen und als er auf dem Boden liegt getreten. Weiterhin wird er mit einer Glasscherbe angegriffen wobei er eine Verletzung in den rechten Handinnenflächen erleidet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Drei Verletzte nach Angriff durch eine größere Personengruppe

Tatort: 65549 Limburg, Grabenstraße/Bahnhofstraße Tatzeit: Samstag, 05.08.2023, 01:38 Uhr

Sachverhalt:

Zunächst wurde ein 26-jähriger Deutscher von einer Gruppe unbekannter Täter angegriffen und geschlagen. Die Gruppe bestand aus sechs bis zehn männlichen Personen. Zwei weitere Personen, welche vermutlich schlichten wollten beziehungsweise zur Hilfe eilten, wurden ebenfalls mit Schlägen und zum Teil auch mit Tritten verletzt. Bei den weiteren Geschädigten handelt es sich um einen 28-jährigen und einen 30-jährigen Deutschen. Zwei der Geschädigten wurden ins Limburger Krankenhaus verbracht. Die unbekannte Täter, südländisches Erscheinungsbild, 18 bis 30 Jahre alt, flüchteten fußläufig in die Limburger Altstadt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell