PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Vermisste Person wurde bei großangelegter Suchaktion gefunden

Limburg (ots)

Die großangelegte Suche nach dem 81 - jährige Heinz Peter DOMKOWSKI war erfolgreich. Nachdem mit starken Polizei - und Feuerwehrkräften die Suchaktion gestartet war, wurden Mantrailer - Suchhunde und auch ein Polizeihubschrauber in den Einsatz gebracht.Gegen 22.41 Uhr konnte Herr Domkowski dann durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Hadamar in der Konviktstraße angetroffen werden. Er war wohlauf und konnte zurück in das Krankenhaus gebracht werden.

