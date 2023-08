PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Drogenhändler festgenommen +++ Randaliererin schlägt und tritt nach Einsatzkräften +++ Motorrad gestohlen +++ Motorroller entwendet

Limburg (ots)

1. Drogenhändler festgenommen,

Limburg, Donnerstag, 27.07.2023

(wie) Am 27. Juli 2023 hat die Polizei einen Drogenhändler mit mehreren Platten Haschisch in seinem Fahrzeug festnehmen können; der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Limburg hat die Kriminalpolizei seit März 2023 wegen des Verdachtes des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen einen 20-Jährigen aus Limburg sowie seinen 17-Jährigen Komplizen ermittelt. Nachdem der beschuldigte Limburger in zahlreichen Fällen beim Übergeben von Drogen beobachtet werden konnte, wurde er am 27.07.2023 von der Polizei in seinem Pkw kontrolliert, als er gerade aus Frankfurt zurück nach Limburg fuhr. Er versuchte noch, sich zu Fuß aus der Kontrolle zu flüchten, wurde aber schnell von den Beamten eingeholt und festgenommen. In einer Umhängetasche fanden die Polizisten mehrere Platten Haschisch bei dem 20-Jährigen. Aufgrund eines vom Amtsgericht Limburg erlassenen Durchsuchungsbeschlusses durchsuchten die Beamten anschließend auch die Wohnräume des Festgenommenen, wobei weitere Betäubungsmittel verschiedener Art gefunden werden konnten. Daher verblieb der 20-Jährige im Polizeigewahrsam und wurde am folgenden Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft der Haftrichterin am Amtsgericht vorgeführt, welche Untersuchungshaftbefehl erließ.

2. Randaliererin schlägt und tritt nach Einsatzkräften, Weilburg, Bahnhofstraße, Sonntag, 06.08.2023, 08:20 Uhr

(ps) Im Bahnhof Weilburg kam es in den Morgenstunden des vergangenen Sonntages zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem weiblichen Fahrgast und der eingesetzten Streife. Die Randaliererin wurde der Polizei zuvor durch die Fahrdienstleitung gemeldet und anschließend einer Kontrolle unterzogen. Nachdem die 47-Jährige zuvor vergebens durch das Zugpersonal dem Abteil verwiesen wurde, weigerte sie sich auch den Aufforderungen der eingesetzten Kolleginnen Folge zu leisten. Der ausgesprochene Platzverweis wurde nicht befolgt. Beim darauffolgenden Hinausgeleiten aus dem Zugabteil schlug und trat sie um sich, wodurch eine der Beamtinnen leicht am Schienbein verletzt wurde. Zur Klärung der Identität und weiteren erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde die 47-Jährige auf eine Polizeidienststelle verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde sie durch die zuständige Bundespolizei in Absprache mit dem Zugpersonal wieder entlassen.

3. Motorrad gestohlen,

Bad Camberg, Bahnhofstraße, Donnerstag, 03.08.2023, 15:00 Uhr bis Freitag, 04.08.2023, 19:00 Uhr

(ew)Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstagmittag bis Freitagabend entwendeten unbekannte Täter in Bad Camberg ein im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses geparktes Motorrad. Das motorisierte Zweirad wurde am Donnerstag gegen 15:00 Uhr in dem in der Bahnhofstraße gelegenen Hinterhof ordnungsgemäß abgestellt. Am Freitagabend musste dann der Besitzer feststellen, dass sein durch ein Lenkradschloss gesichertes Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen LM-NR 32 gestohlen worden war. Das blaue Motorrad der Marke Suzuki C5 soll noch einen Wert von circa 6.000 Euro haben. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Motorroller entwendet,

Limburg, Wiesenstraße, Donnerstag 03.08.2023, 19:00 Uhr bis Freitag, 04.08.2023, 03:00 Uhr

(ew)Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, und dem frühen Freitagmorgen, gegen 03:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen am Fahrbandrand abgestellten Roller der Marke Piaggio C45 in der Farbe Blau-Schwarz. Der Motorroller wurde gegenüber eines in der Wiesenstraße gelegenen Grundstücks am Fahrbahnrand abgestellt und trug bis zum Zeitpunkt des Diebstahls das Versicherungskennzeichen "850 CJF". Der Diebstahlsschaden beträgt ungefähr 1.000 Euro. Die Polizeistation Limburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06431 9140-0 zu melden.

