POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Verkehrsunsicherer Sattelzug gestoppt.

Am Dienstag (20.06.2023) kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei Lippe in Horn einen litauischen Sattelzug, da die Bremsen am Auflieger augenscheinlich nicht in Ordnung waren. Dies bestätigte sich bei der Polizeikontrolle. Ein Sachverständiger prüfte den Sattelzug und stellte fest, dass an der 1. und 3. Achse kein ausreichender Bremsdruck vorhanden war und teilweise an mehreren Achsen bereits Metall auf Metall rieb. Zudem waren Teile der Bremsanlage lose und drohten auf die Straße zu fallen. Der Auflieger wurde als verkehrsunsicher eingestuft und dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung bezahlen.

