POL-LM: Baustellendiebstahl - hoher Schaden +++ Wohnmobil von Autohausgelände entwendet +++ Versuchter Einbruch in Linter +++ Kastenwagen landet im Straßengraben

Limburg (ots)

1. Baustellendiebstahl - hoher Schaden,

Beselich, Obertiefenbach, B 49, Donnerstag, 03.08.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 07.08.2023, 08:00 Uhr

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden von einer Baustelle im Bereich Obertiefenbach acht Tonnen Kupferkabel im Gesamtwert von circa 45.000 Euro entwendet. Die Kabel lagerten auf einer an der B49, im Bereich einer Aral-Tankstelle gelegenen Baustelle. Zehn Paletten mit je circa 140 Meter Kabel (Durchmesser 240mm) verschwanden zwischen Donnerstagmittag und Montagmorgen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge müsste der Abtransport mit einem LKW samt Ladekran erfolgt sein. Die Polizei in Weilburg nimmt unter der Rufnummer (06471) 9386-0 entgegen. Wer hat entsprechend verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

2. Wohnmobil von Autohausgelände entwendet, Weilburg, Johann-Ernst-Straße, Freitag, 04.08.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 07.08.2023, 09:00 Uhr

(he)Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und gestern, 09:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Weilburg ein auf dem Gelände eines Autohauses abgestelltes Wohnmobil. Das Fahrzeug vom Typ Ford, Transit, Euroline/Nugget mit den Kennzeichen BN-OA 679 stand auf einer frei zugänglichen Abstellfläche des Gewerbebetriebes. Den ersten Ermittlungen zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Fahrzeug mit einem Schlüssel, welcher zuvor aus den Geschäftsräumen verschwunden war, entwendet wurde. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Weilburg nimmt unter der Rufnummer (06471) 9386-0 Hinweise entgegen.

3. Versuchter Einbruch in Linter,

Limburg, Linter, Willy-Lehnes-Ring, Montag, 07.08.2023, 23:55 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kam es in Limburg Linter zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Mutmaßlich wurden die Täter durch einen Hausbewohner gestört und flüchteten vom Tatort. Kurz vor Mitternacht vernahm der Bewohner eines im Willy-Lehnes-Ring gelegenen Einfamilienhauses verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss und begab sich in dieses. Dort angekommen konnte er keine Personen sehen, vernahm jedoch das Aufheulen eines Pkw-Motors. Der Tatort liegt in unmittelbarer Feldrandlage mit einem angrenzenden Feldweg. Es schien, als würde sich ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit über den Feldweg in Richtung B417 entfernen. Im Nachgang konnte an der Terrassentür festgestellt werden, dass versucht worden war gewaltsam in das Haus einzudringen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

4. Kastenwagen landet im Straßengraben,

Elbtal, K 489, Montag, 07.08.2023, 12:35 Uhr

(he)Gestern Mittag kam es auf der der K 489 bei Elbtal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Fahrer eines Kastenwagens leichtverletzt wurde und ein Sachschaden von circa 12.000 Euro entstand. Gegen 12:25 Uhr war der 50-Jährige mit seinem Renault Master aus Heuchelheim kommend in Richtung Frickhofen unterwegs. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verlor er aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr Schlangenlinien und touchierte aus diesem Grund einen entgegenkommenden Klein-Lkw. Durch das anschließende Gegenlenken kam das Verursacherfahrzeug nun von der Straße ab, fuhr in den Straßengraben und blieb dort beschädigt stehen. Der 50-Jährige wurde bei dem Unfallgeschehen leichtverletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

