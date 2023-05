POL-PDLD: Bad Bergzabern Tätliche Auseinandersetzung

Schweigen-Rechtenbach (ots) - Am Dienstag, 30.05.2023, kam es gegen 22:45 Uhr, an der Einmündung Weinstraße Ecke Wiesenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Radfahrer stürzte beim Abbiegen mit seinem Pedelec auf die Straße und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der 42-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Bad ...

