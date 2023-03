Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Reisebus mit schwerwiegenden Verstößen gegen die Sozialvorschriften kontrolliert

Dannstadt (ots)

Am 14.03.2023 um 14:15 Uhr stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Süden, auf Höhe des Autobahnkreuz Mutterstadt, einen ausländischen Reisebus mit Anhänger fest. Dieser wurde anschließend auf der Tank- und Rastanlage "Dannstadt-West" einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Bus befanden sich 14 Fahrgäste und drei Busfahrer. Bei der Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten konnten schwerwiegende Verstöße bei allen Fahrern festgestellt werden. Mehrfach wurden in den vergangenen 28 Tagen die Ruhezeiten verkürzt und die zulässige Lenkdauer erheblich überschritten. Die Fahrtenschreiberdaten wurden gesichert und an das Bundesamt für Logistik und Mobilität übersandt. Von den drei Fahrern wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 10.100EUR einbehalten. Anschließend wurde die Weiterfahrt gestattet. Die weiteren Ermittlungen gegen das Busunternehmen und die Fahrer werden durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell