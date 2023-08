PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Falscher Bankmitarbeiter ruft an - 3.500 Euro Schaden +++ Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Limburg (ots)

1. Falscher Bankmitarbeiter ruft an - 3.500 Euro Schaden, Runkel, Mittwoch, 09.08.2023

(he)Am vergangenen Mittwoch trieb ein Telefonbetrüger in Runkel sein Unwesen und erlangte vom Konto einer Geschädigten 3.500 Euro. Der unbekannte Täter meldete sich telefonisch bei seinem Opfer und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Er erklärte, dass die Angerufene eine ihr zugeschickte SMS an eine bestimmte E-Mailadresse weiterleiten müsse, um damit ihr Konto zu "legitimieren". Im Vertrauen, dass es sich tatsächlich um einen Mitarbeiter ihrer Bank handelt und dies eine notwendige Aktion sei, leitete die Dame die Nachricht wie ihr aufgetragen weiter. Im Nachgang stellte die Geschädigte dann fest, dass sie mit ihren Bankkarten nicht mehr zahlen konnte. Ein Anruf bei der Bank ergab dann, dass darüber hinaus mit ihren Kontodaten mehrere Einkäufe und eine Überweisung getätigt worden waren. Der "Bankmitarbeiter" war bei ihrer Hausbank natürlich nicht bekannt. Seien Sie bei "Anrufen von einer/ihrer Bank" bitte immer höchst sensibel! Bestenfalls beenden Sie solche Gespräche immer sofort und rufen unter der ihr bekannten Nummer selbst bei Ihrer Bank an und vergewissern sich bezüglich der Richtigkeit der Kontaktaufnahme. Auch wenn wie in diesem Fall nicht nach TAN-Nummern oder einer Geheimzahl gefragt wurde; lassen Sie sich nicht von den Betrügern zu irgendwelchen Handlungen verleiten.

2. Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Bad Camberg, Limburger Straße, Donnerstag, 10.08.2023, 11:06 Uhr

(my)Ein 78-jähriger Radfahrer wurde am gestrigen Vormittag bei einem Verkehrsunfall in der Limburger Straße in Bad Camberg schwer verletzt. Der Fahrradfahrer befuhr den linken Gehweg der Limburger Straße von der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Erbach. Eine 55-jährige PKW-Fahrerin beabsichtigte, mit ihrem Skoda von einem Supermarkt-Parkplatz über den dort verlaufenen Gehweg auf die Limburger Straße einzufahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw. Der Fahrradfahrer fiel zu Boden wurde verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der 78-Jährige mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Idstein verbracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 280 Euro.

3. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für die kommende Woche:

Donnerstag, 17.08.2023: Gem. Niederselters, B 8

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell