POL-LM: +++Trunkenheitsfahrt+++Ladendieb gefasst+++Verkehrsunfall mit Personenschaden+++Schwerer Verkehrsunfall+++

Trunkenheitsfahrt+++Ladendieb gefasst+++Verkehrsunfall mit Personenschaden+++Schwerer Verkehrsunfall

Limburg (ots)

1. Trunkenheitsfahrt

35792 Löhnberg, Güldenstadt, 12.08.2023, 09:55 Uhr

(am)Eine aufmerksame Zeugin beobachtete wie eine Frau im Penny-Markt in Löhnberg mehrfach Alkohol kaufte, sich anschließend hinter das Steuer eines Pkw setzte und etwas trank. Als die Frau losfuhr, verständigte die Zeugin die Polizei. Die Fahrerin, eine 60-jährige Frau aus Leun, konnte im Nahbereich angetroffen werden. Sie stand unter Alkoholeinfluss. Es folgte eine Blutentnahme.

2. Ladendieb im Rossmann

35792 Löhnberg, Güldenstadt, 12.08.2023, 19:15 Uhr

(am)Ein Ladendieb entwendete Parfüm im Wert von über 300EUR aus dem Drogeriemarkt Rossmann in Löhnberg und flüchtete daraufhin aus dem Geschäft. Aufgrund des schnellen Handelns der Mitarbeiter des Marktes und einer Personenbeschreibung konnte der Täter, ein polizeibekannter 34-jähriger Mann aus Solms durch eine Streife der Polizeistation Weilburg im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Er hatte mehrere Parfüme bei sich, welche sichergestellt werden konnten.

3. Verkehrsunfall mit Personenschaden

65594 Runkel, Obertorstr. 26, 13.08.2023, 03:20 Uhr

(rh)In der Nacht von Samstag, 12.08.2023 auf Sonntag, 13.08.2023, ereignete sich gegen 03:20 Uhr in der Obertorstraße in Runkel ein schwerer Verkehrsunfall. Mehrere aufmerksame Bürger hatten aufgrund von Knallgeräuschen den Notruf verständigt. Ein PKW war aus ungeklärter Ursache gegen zwei geparkte Fahrzeuge geprallt. Der 47-jährige Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus Limburg eingeliefert werden. An den drei PKW entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 23.000 EUR. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

4. Betrunkener greift Rettungssanitäter an

65589 Hadamar-Thalheim, 13.08.2023, 01:20 Uhr

(rh)Ein 22-Jähriger wurde am 13.08.2023, gegen 01:20 Uhr, in einem Krankenwagen von Thalheim ins Krankenhaus Limburg transportiert. Während der Fahrt schlug der aggressive, betrunkene Patient dem Rettungssanitäter mit der Faust gegen die Brust und beleidigte diesen mehrfach. Zudem urinierte er in den Krankenwagen. Er konnte erst durch eine hinzugezogene Polizeistreife gebändigt werden. Gegen den jungen Mann wurde Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung erstattet.

