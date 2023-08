POL-PDNR: Polizistin angegriffen und beleidigt

Altenkirchen (ots) - Am Montag, 07.08.2023, gegen 11.30 Uhr, kam es in einem Supermarkt in Altenkirchen, Bahnhofstraße, zu einem Diebstahl. Hierbei entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Geldbörse aus einer, in einem Einkaufswagen abgelegten, Handtasche. Er nutzte dabei den Augenblick, in dem sich die Geschädigte vom Einkaufswagen wegdrehte. Die Geldbörse konnte später im Außenbereich des Marktes aufgefunden ...

