Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen am Bismarckturm

Altenkirchen (ots)

In den letzten Wochen kam es am Bismarckturm in Altenkirchen, Heimstraße, zu mehreren Sachbeschädigungen. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter in den Nächten vom 25.07.2023 auf den 26.07.2023 und vom 03.08.2023 auf den 04.08.2023 mehrere Pflanzkübel im Bereich des Turmes. Teilweise wurden Kübel von einer Empore geworfen und Bepflanzungen herausgerissen. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

