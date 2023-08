POL-PDNR: Betrunken mit dem Lkw unterwegs

Birken-Honigsessen (ots) - Am 06.08.2023, gegen 20:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße 71 von Morsbach kommend in Richtung Birken-Honigsessen. In einer Kurve kam das Fahrzeug infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und kam schließlich in einem Wiesengelände zum Stillstand. ...

