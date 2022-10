POL-WES: Dinslaken - Umfangreiche Suchmaßnahmen nach vermisster Person

Moers (ots) - Am Mittwoch gegen 04.50 Uhr brachen Unbekannte in ein Geschäft an der Klosterstraße in der Moerser Innenstadt ein. Die Täter schlugen eine 2 x 2 Meter große Scheibe ein und gelangten so in das Brillengeschäft. Ersten Erkenntnissen zufolge, stahlen sie mehrere Brillengestelle. Was sie drüber hinaus noch entwendeten, steht zurzeit nicht fest. ...

