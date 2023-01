Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ PKW-Reifen beschädigt+++Widerstand geleistet +++ Körperverletzung+++Einbruch+++ Balkon fängt Feuer+++Zigarettenautomat aufgesprengt+++ Mülltonnen angezündet+++

Wiesbaden (ots)

1. An vier Fahrzeugen Reifen beschädigt, Wiesbaden, Wilhelminenstraße, Donnerstag, 29. - Samstag, 31. Dezember 2022,

(schü) An bisher vier Fahrzeugen, die allesamt in der Wilhelminenstraße geparkt waren, wurde zwischen Donnerstag und Samstag jeweils ein Reifen durch einen bisher Unbekannten beschädigt. Die Fahrzeugnutzer hatten ihre PKWs, zwei Mercedes Benz, einen Alfa Romeo und einen Opel unbeschädigt am Fahrbahnrand geparkt und mussten dann leider feststellen, dass je Fahrzeug ein Reifen beschädigt war, so dass die entsprechenden Reifen platt waren bzw. Luft verloren. Mitbürgerinnen und Mitbürger, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der (0611)345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

2. Bei Personalienfeststellung Widerstand geleistet, Wiesbaden, Bahnhofsplatz und Bertramstraße, Freitag, 30.Dezember 2022, 14:30 Uhr,

(schü)Am Freitagnachmittag beleidigte ein 59-Jähriger einschreitende Polizeibeamte und bespuckte diese. Nachdem der 59-jährige Wiesbadener zunächst einen Busfahrer beleidigt hatte, wurde er in einem weiteren wartenden Bus von einer Polizeistreife angetroffen. Bei der sich anschließenden Personalienfeststellung verweigerte der Mann seine Personalien, beleidigte weiterhin den Busfahrer sowie die Polizeibeamten. Unvermittelt spuckte er zudem einen der einschreitenden Beamten an. Nachdem der Mann wegen seiner Verhaltensweisen zum Revier in der Bertramstraße verbracht wurde, beleidigte er dort weitere Beamte massiv. Auch hier spuckte er im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen einen Polizisten an. Auf dem Revier wurde darüber hinaus festgestellt, dass der offensichtlich alkoholisierte Mann zusätzlich per Haftbefehl gesucht wurde. Auf Grund dessen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er zum einen wieder nüchtern werden und zum anderen über seine Verhaltensweisen nachdenken kann. Zudem erwartet ihn natürlich wegen der beschriebenen Verhaltensweisen ein erneutes Strafverfahren.

3. Im Bus geschlagen und beleidigt,

Wiesbaden, Bleichstraße, Samstag, 31.12.2022, 18:48 Uhr,

(schü) Mehrere Faustschläge ins Gesicht erhielt ein 62-jähriger Wiesbadener in einem ESWE-Bus in den Abendstunden des Samstags. Ein bisher unbekannter Mann, der ebenfalls mit demselben Bus fuhr, fragte den späteren Geschädigten nach der Bezeichnung der nächsten Haltestelle und verließ dann zunächst den Bus an der Haltestelle Bleichstraße, stieg aber umgehend wieder ein und beleidigte den 62-Jährigen. Unmittelbar darauf schlug er den Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Dieser wurde dadurch jedoch nur leicht verletzt. Der flüchtige Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Er trug kurze, braune Haare, ist von asiatischem Phänotyp und muskulöser Statur. Weiterhin ist er ca. 25 Jahre alt, 1,80 - 1,85 m groß und mit einem beigen Mantel und einem schwarzen Oberteil bekleidet. Er führte einen grauen Rucksack mit orangefarbenen Applikationen und eine Packung mit Silversterraketen mit sich. Personen, die zu der Tat oder dem unbekannten Täter Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der (0611)345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

4. In Haus eingebrochen,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Samstag, 31.12.2022, 16:30 Uhr bis Sonntag, 01.01.2023, 03:10 Uhr,

(ds) Im Tatzeitraum von Samstag, 31.12.2022, 16:30 Uhr bis Sonntag, 01.01.2023, 03:10 Uhr wurde in einem Einfamilienhaus in der Erich-Ollenhauer Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten zunächst, die Terrassentür zur Küche des Objektes aufzuhebeln, was jedoch offenbar nicht gelang, so dass sie anschließend das Glas mit einem Stein einschlugen. Anschließend wurde das Objekt betreten und im Erdgeschoss nach Wertgegenständen durchsucht. Aktuell gibt es noch keine Angaben über das mögliche Stehlgut. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

5. Balkon fängt Feuer,

Wiesbaden, Karl-Marx-Straße, Samstag, 31.12.2022, 20:15 Uhr,

(ds) Am Samstagabend wurde durch Feuerwerkskörper der Balkon einer Wohnung in der Karl-Marx-Straße in Brand gesetzt. Gegen 20:15 Uhr fing ein Balkon im 3. OG eines Mehrfamilienhauses, auf dem hauptsächlich Müll abgestellt war, vermutlich durch eine fehlgeleitete Silvesterrakete Feuer. Durch das Feuer wurde der Balkon, sowie Teile der Fassade und ein Fenster beschädigt. Zudem wurde die Wohnung durch den Brand verraucht. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt der Brandentstehung nicht anwesend. Die Feuerwehr musste die Wohnungstür gewaltsam öffnen, um das Feuer zu löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000,- Euro.

6. Zigarettenautomat aufgesprengt,

Wiesbaden, Lothringer Straße, Sonntag, 01.01.2023, 00.00 Uhr bis 00.30 Uhr,

(ds) In der Silvesternacht wurde ein Zigarettenautomat in der Lothringer Straße aufgesprengt. Im Zeitraum zwischen 00.00 Uhr und 00.30 Uhr führten unbekannte Täter offenbar ein Gasgemisch in den Automaten ein und entzündeten dieses, so dass es zu einer Explosion kam, bei der der Zigarettenautomat komplett zerstört wurde. Der Automat war vor einem Mehrfamilienhaus angebracht. Das Trümmerfeld erstreckte sich über 15 Meter um den Standort herum. Die Täter entwendeten anschließend einen Großteil der Zigaretten, sowie Bargeld in unbekannter Höhe und konnten danach unerkannt entkommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

7. Mülltonnen angezündet,

Mainz-Kastel, Otto-Suhr-Ring / Steinern Straße, Sonntag, 01.01.2023, 00:15 Uhr,

(ds) In der Nacht zum Neujahr wurden vier Großraummülltonnen auf die Kreuzung Otto-Suhr-Ring / Steinern Straße in Mainz-Kastel geschoben und in Brand gesetzt. Die Großraummülltonnen wurden gegen 00:15 Uhr durch eine größere Personengruppe auf die Straße geschoben und anschließend angezündet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, jedoch brannten die Mülltonnen vollständig ab. Während der Einsatzmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei fielen mehrere Jugendliche auf, die grölend das Szenario beobachtete und Böller und Silvesterraketen warfen. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell