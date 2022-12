Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Jugendliche erpresst und geschlagen+++Graffiti-Sprayer festgenommen+++Kind angegriffen+++

1. Jugendliche erpresst und geschlagen,

Wiesbaden, Luisenstraße, Sonntag, 25.12.2022, 16:25 Uhr

(am) Zwei Jugendliche wurden am Sonntagnachmittag in der Luisenstraße von einer Personengruppe geschlagen und getreten. Außerdem wurde versucht, von ihnen Geld zu erpressen. Die 14 und 16 Jahre alten Geschädigten aus Wiesbaden hielten sich gegen 16:25 Uhr in der Luisenstraße auf, als sich ihnen eine mehrköpfige Personengruppe näherte. Drei Personen aus der Gruppe sollen sofort und scheinbar grundlos auf die Jugendlichen eingeschlagen und -getreten haben. Anschließend wurde von den Opfern Bargeld gefordert. Da man den Forderungen nicht nachkam, wurden die beiden Jugendlichen erneut geschlagen. Nachdem Passanten die Auseinandersetzung mitbekommen hatten, ließen die Täter von den Opfern ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Beide Geschädigten wurden leicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bisher erfolglos. Der Haupttäter soll jugendlich sein, mit einer schwarzen Nike-Jacke bekleidet und eine schwarze Bauchtasche getragen haben. Das "Haus des Jugendrechts" hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder an jede Polizeidienststelle.

2. Kind auf Schulhofsgelände geschlagen und getreten, Wiesbaden, Carla-Henius-Straße, Sonntag, 25.12.2022, 15:05 Uhr

(nm) Am ersten Weihnachtstag wurde ein 11 Jahre alter Junge gegen 15.00 Uhr auf dem Gelände einer Schule in der Carla-Henius-Straße attackiert. Ein unbekannter Täter soll dem minderjährigen Geschädigten im Bereich des Schulhofes mit dem beschuhten Fuß zweimal gegen das Bein getreten und in das Gesicht geschlagen haben. Bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte klagte nach der Gewalteinwirkung über Schmerzen im Bereich seiner rechten Wade. Bei dem Täter handle es sich um eine männliche, ca. 13 Jahre alte Person mit lockigen, braunen Haaren und südländischem Phänotyp. Zum Tatzeitpunkt soll die Person eine schwarze Kappe, eine schwarze Jacke und ein weißes T-Shirt getragen haben. Hinweise erbittet das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Graffiti-Sprayer festgenommen,

Wiesbaden, Philippsbergstraße, Sonntag, 25.12.2022, 23:00 Uhr

(am) Durch eine Zeugin wurde am Sonntagabend zwei Personen beobachtet, die in der Philippsbergstraße eine Fensterscheibe und eine Mauer mit Farbe besprühten und anschließend flüchteten. Die alarmierte Polizeikräfte konnten kurz nach der Tat und in der Nähe des Tatortes zwei Jugendliche festnehmen, die farbverschmierte Hände hatten und noch die Farbdosen bei sich trugen. Die Täter wurden nach den polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Graffiti-Sprayer müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

