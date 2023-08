PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Betrunkener Autofahrer bei Alleinunfall verletzt +++ Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt +++ Kupferdiebe waren erfolgreich +++ Mehrere Brände durch Brandstiftung

Limburg (ots)

1. Betrunkener Autofahrer bei Alleinunfall verletzt, Runkel, L3063 zwischen Steeden und Ahlbach, Freitag, 18.08.2023, 02:00 Uhr

(kd)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein betrunkener Autofahrer bei Runkel von der Fahrbahn abgekommen und verletzt worden. Der 20-Jähriger aus Hadamar befuhr gegen 02:00 Uhr mit seinem Volkswagen die Landstraße von Steeden in Richtung Ahlbach, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr über den Fahrstreifen für den Gegenverkehr und kollidierte mit der Leitplanke, wobei sich der Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnehmende Streife stellte bei dem Unfallverursacher eine Atemalkoholkonzentration von über 1,1 Promille fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein durch die Beamten sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr Fahrbereit, sodass die Polizei eine Abschleppung veranlassen musste. Der Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.

2. Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt,

Hadamar, Hohlstraße, Donnerstag, 17.08.2023, 16:30 Uhr

(kd)Am Donnerstagnachmittag wurde in Hadamar eine Fahrradfahrerin durch einen Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Die 58-jährige Fahrradfahrerin befuhr mit ihrem E-Bike die Hohlstraße. Eine 39-jährige Skoda-Fahrerin beabsichtigte aus dem verkehrsberuhigten Bereich des Birkenwegs in die Hohlstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin, welche durch den Zusammenstoß mit dem Auto zu Boden stürzte. Aufgrund der zugezogenen Verletzungen musste sie in ein nahegelgenes Krankenhaus eingeliefert werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2.600 Euro.

3. Kupferdiebe waren erfolgreich,

Weilmünster, Taunusstraße, Freitag, 28.07.2023, 16:30 Uhr bis Donnerstag 17.08.2023, 07:00 Uhr

(kd)Im Zeitraum von Ende Juli bis zum 17. August sind Diebe in eine Baustelle in Weilmünster eingebrochen und haben Kupferkabel gestohlen. Die Täter begaben sich auf das Grundstück in der Taunusstraße und entwendeten ungefähr 60 Meter der bereits verlegten Kabel. Weiterhin schlugen die das Fenster eines Bauwagens ein und entwendeten auch diesem ein Ladegerät und die Fernbedienung eines Baustellenkrans. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Die Täter entkamen unerkannt mit ihrer knapp 1.000 kg schweren Beute. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

4. Mehrere Brände durch Brandstiftung,

Merenberg, Heckholzhäuser Straße, Freitag, 18.08.2023, 06:00 Uhr

(kd)In den frühen Morgenstunden des Freitages brannte ein Holzstapel in Merenberg. Etwa gegen 06:00 Uhr wurde ein Brand an den etwa 50 gestapelten Baumstämmen auf einem Waldweg an der Heckholzhäuser Straße festgestellt und von der herbeigerufenen Feuerwehr bekämpft. Der Stapel stand im letzten Jahr schon einmal in Flammen und wurde dadurch bereits zerstört, sodass bei diesem Brand zumindest kein wirtschaftlicher Schaden mehr entstanden ist. Ungefähr zeitgleich wurde ein Brand von rund 100 Heuballen bei einem nahegelegenen Bauernhof entdeckt. Da die Heuballen bereits verrottet waren entstand auch hier kaum ein wirtschaftlicher Schaden. Ein weiterer Brand konnte in der Gemarkung Waldbrunn Lahr festgestellt werden. Hier brannte ein einzelner Heuballen ab. Aufgrund der Häufung der Brände in einem räumlich begrenzten Umfeld und der feuchten Witterungsverhältnisse wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

