Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Herschbach/Steinen. Präventionsveranstaltungen "Sicherheit im Alltag"

Herschbach/Uww, Steinen (ots)

In der Verbandsgemeinde Selters wurden am 28. September in Steinen und am 13. Oktober in Herschbach/Uww gemeinsam von der VG Selters und der Polizei in Montabaur Präventionsveranstaltungen unter dem Motto "Sicherheit im Alltag" angeboten. Insbesondere ältere Menschen werden immer häufiger Opfer von Betrügern. Daher standen Themen wie Enkeltrick, Falsche Polizeibeamte, Trickdiebstahl, Call-ID-Spoofing, Taschendiebstahl, Einbruchschutz und vieles mehr auf der Tagesordnung mit dem klaren Ziel, gerade ältere Menschen zu informieren, damit sie nicht Opfer von Straftaten werden. Die Vorträge wurden von Spezialisten des Polizeipräsidiums Koblenz verständlich und anschaulich dargestellt und diese standen auch für Fragen genauso zur Verfügung wie die zuständigen Bezirksbeamtinnen und Bezirksbeamten der PI Montabaur. Zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger waren dankbar für die wertvollen Informationen. Diese Präventionsveranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden zum Schutz der Bürger immer wieder bei Bedarf angeboten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell